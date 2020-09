Tennis

Tennis : Gaël Monfils s'enflamme pour son grand retour !

Publié le 9 septembre 2020 à 19h35 par A.D.

Depuis le confinement et la suspension des activités, Gaël Monfils n'a pas encore retrouvé les joies de la compétition. En lice pour le Masters 1000 de Rome, le Français a fait part de son immense plaisir de faire son grand retour.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le confinement a été de mise et les compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines. Si la plupart des joueurs ont déjà repris la compétition, notamment à l'US Open, Gaël Monfils a décidé de faire l'impasse sur les tournois américains. Pour son grand retour, le Français va disputer le Masters 1000 de Rome. Déjà en Italie pour préparer son entrée en lice, Gaël Monfils a fait part de son immense satisfaction de reprendre du service sur Twitter .

«Ça va être terrible, je kiffe»