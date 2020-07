Tennis

Tennis - Roland-Garros : Henri Leconte en rajoute une couche pour Gaël Monfils !

Publié le 5 juillet 2020 à 17h35 par A.D.

Sur une excellente lancée avant le confinement, Gaël Monfils aurait pu remporter Roland-Garros s'il n'avait pas été reporté selon Henri Leconte. Ce dernier a estimé que son compatriote français restait un candidat sérieux pour soulever le saladier d'argent.

Le confinement a stoppé Gaël Monfils dans son élan. Alors qu'il réalisait un début de saison exceptionnel, le Parisien était un prétendant sérieux pour remporter Roland-Garros avant la suspension des activités. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Henri Leconte au mois de mai : « Oui, il y a un Français qui pouvait succéder à Yannick Noah (vainqueur en 1983, ndlr). Il m'a impressionné et malheureusement, il a été arrêté dans son élan, c'était Gaël Monfils. Il a quand même fait une très belle année. Je pense certainement que c'est le joueur qui pouvait gagner Roland-Garros. Les dés ne sont pas encore jetés. Il est vrai que les meilleurs joueurs seront toujours mieux préparés que les autres. Même avec le confinement, il y a aura toujours un décalage, cela ne sera pas simple du tout. Mais si jamais Roland-Garros a lieu, cela peut-être intéressant. On a beau dire que Rafael Nadal reste le meilleur joueur du monde sur terre battue, on peut aussi avoir une petite surprise » , avait-t-il jugé au micro de RMC Sport . Malgré tout, Henri Leconte a toujours l'intime conviction que Gaël Monfils peut remporter Roland-Garros cette année.

«Gaël Monfils a le potentiel pour remporter Roland-Garros»