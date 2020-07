Tennis

Tennis : L’annonce fracassante de Benoit Paire sur l’US Open !

Publié le 4 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Alors que la saison reprendra prochainement avec l’US Open, le Français Benoît Paire a assuré qu’il ne participerait pas au tournoi américain.

Après la très mauvaise impression de l’Adria Tour, tournoi amical organisé par Novak Djokovic dans lequel plusieurs participants ont été testés positifs au Covid-19, la reprise de la saison est controversée. Dans plusieurs semaines, l’US Open puis Roland-Garros relanceront la saison. Mais les interrogations se multiplient quant aux précautions sanitaires prises pour l’organisation de ces tournois. Le Britannique Andy Murray avait d’ailleurs exprimé son mécontentement sur l’organisation du tournoi parisien. Mais cette fois-ci, c’est le Français Benoît Paire qui a pris une grande décision pour l’US Open...

« Aujourd’hui, je dis non »