Tennis

Tennis : US Open, Roland-Garros… Andy Murray prend position pour la reprise !

Publié le 3 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

Le Britannique Andy Murray n’est pas totalement rassuré quant à la reprise des Grands Chelem, notamment sur l’organisation de Roland-Garros.

Après le fiasco de l’Adria Tour, la reprise de la saison de tennis est discutée. Le coronavirus circule toujours et le monde du tennis n’a pas été épargné ces dernières semaines. Novak Djokovic et d’autres participants du tournoi amical organisé par le Serbe avaient été testés positifs au Covid-19 après avoir négligé les mesures de précaution. Dans plusieurs semaines maintenant, l’US Open puis Roland-Garros relanceront la saison de tennis. Et après avoir parlé de son retour sur les terrains, Andy Murray est récemment revenu sur l’organisation de ces Grands Chelem.

« La chose la plus importante est que les événements soient sûrs »