Tennis

Tennis : Adria Tour, coronavirus... Djokovic soutenu face aux critiques !

Publié le 30 juin 2020 à 20h35 par La rédaction

Au cœur d’une grosse polémique pour avoir été tenu responsable du fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic a vu un joueur du circuit prendre sa défense.

Après avoir organisé un tournoi amical dans le but de retrouver quelques sensations à l’approche d’une éventuelle reprise, Novak Djokovic a vu l’Adria Tour se transformer en un véritable cauchemar. Effectivement, en plus du numéro un mondial au classement ATP, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki et Borna Coric ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Critiqué pour être tenu responsable de ce fiasco selon certains admirateurs du tennis, Djokovic a vu un joueur du circuit prendre sa défense.

« Il reviendra encore plus fort »