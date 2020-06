Tennis

Tennis : Adria Tour, Polémique… Cet ancien champion s’inquiète pour Djokovic !

Publié le 29 juin 2020 à 16h35 par La rédaction

L’ancien numéro un mondial de double Todd Woodbridge a tenu à conseiller Novak Djokovic après la polémique de l’Adria Tour.

Après avoir organisé un tournoi amical pour retrouver les sensations avant la reprise, Novak Djokovic a vu plusieurs participants se faire contrôler positifs au Covid-19. Le numéro un mondial a d'ailleurs lui-même été contaminé. L’Adria Tour a beaucoup fait parler ces derniers jours. Plusieurs personnalités du tennis n’ont pas manqué d’attaquer le Serbe, à l’image de Dominic Thiem qui a sèchement taclé Novak Djokovic. Cependant, d’autres grands noms du sport de la petite balle jaune ont été plus cléments avec l’organisateur de l’Adria Tour. L’ancien numéro un mondial de double Todd Woodbridge a tenu à encourager Djokovic.

« Il va devoir faire beaucoup pour s’en remettre »