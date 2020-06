Tennis

Tennis : Adria Tour, coronavirus... Djokovic se fait encore tacler !

Publié le 28 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Face à l’énorme polémique due au grand fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic s’est récemment excusé. Toutefois, de nombreux détracteurs souhaitent que le Serbe soit sanctionné comme cet ancien joueur du circuit...

Après avoir organisé l’Adria Tour dans le but de retrouver des sensations avant une éventuelle reprise, Novak Djokovic a vu son tournoi amical se transformer en un véritable cauchemar. Effectivement, en plus de lui, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Le numéro un mondial est tenu responsable de ce fiasco par certains admirateurs du tennis. Cette fois-ci, c’est un ancien joueur du circuit ATP qui a critiqué le Serbe..

« Toute personne qui ne le fait pas doit être sanctionnée. »