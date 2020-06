Tennis

Tennis : Adria Tour, polémique... Djokovic répond aux nombreuses critiques !

Publié le 28 juin 2020 à 19h35 par La rédaction

Dans la tourmente avec la polémique de l’Adria Tour, Novak Djokovic a répondu aux nombreuses critiques par quelques phrases philosophiques sur son compte Instagram.

Au cœur de nombreuses critiques après le fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic s’est excusé dans un communiqué officiel. « Nous avons organisé ce tournoi à un moment où la force de l'épidémie baissait, pensant que les conditions étaient réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent et il va nous falloir apprendre à vivre avec. Je suis profondément désolé de chacun de ces nouveaux cas. J'espère que personne n'aura de complications et tout le monde finira par se porter bien. » avait-il lancé il y a quelques jours. Mais pour de nombreux détracteurs, ces excuses ne suffisent pas et Novak Djokovic doit quitter la présidence des joueurs. Face à cette énorme polémique, le Serbe a répondu à sa façon...

Une sortie philosophique...