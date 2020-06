Tennis

Tennis : Adria Tour, coronavirus... Novak Djokovic encore taclé !

Publié le 25 juin 2020 à 12h35 par La rédaction

Tenu responsable du fiasco de l’Adria Tour pour certains acteurs et anciens acteurs du tennis, Novak Djokovic a vu le 32e mondial monter à son tour au créneau ! Il pointe du doigt un manque de respect au monde du tennis.

Alors qu’il souhaitait organiser un tournoi dans le but de retrouver des sensations à l’approche d’une éventuelle reprise, Novak Djokovic a vu l’Adria Tour virer au cauchemar. Effectivement, Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki et dernièrement le numéro un mondial au classement ATP ont contracté le coronavirus. Djokovic est aujourd’hui au cœur de nombreuses critiques et dernièrement, c’est le 32e mondial qui est monté au créneau !

« Il a manqué de respect au monde du tennis »