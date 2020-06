Tennis

Tennis - Polémique : Nouvelles révélations sur le tournoi de Novak Djokovic !

Publié le 24 juin 2020 à 9h35 par La rédaction

Diagnostiqué positif au coronavirus après sa participation au tournoi de Novak Djokovic, Grigor Dimitrov a vu son entourage faire d’étonnantes révélations. Le manager du tennisman bulgare a effectivement pointé du doigt un manque de discipline !

Organisé par Novak Djokovic dans le but de retrouver des sensations à l’approche d’une éventuelle reprise, l’Adria Tour a totalement viré au cauchemar. En plus du numéro un mondial au classement ATP, Borna Coric, Viktor Troïcki et Grigor Dimitrov ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. Ces annonces ont fait beaucoup de bruit et le manager du tennisman bulgare n’a pas caché le manque de discipline lors du tournoi amical !

Un manque de discipline !