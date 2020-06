Tennis

Tennis : Adria Tour, Covid-19… Djokovic se fait fracasser !

Publié le 23 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Le directeur du tournoi Open 13 à Marseille, Jean François Caujolle a lui aussi pris la parole concernant la polémique de l’Adria Tour organisé par Novak Djokovic et a allumé le numéro 1 mondial.

L’Adria Tour est au cœur des débats. Alors que plusieurs participants du tournoi organisé par Novak Djokovic ont été testés positifs au Covid-19, les réactions des personnalités du tennis s’enchaînent. Parmi eux, Nick Kyrgios a réagi de manière virulente sur la tournure que prenait le tournoi en critiquant le précurseur de cette idée Novak Djokovic, lui-même testé positif au Covid-19. Outre les joueurs, certains organisateurs de tournoi professionnel ont aussi réagi à cette polémique dont Jean François Caujolle, directeur du tournoi de Marseille. Ce dernier n'a pas hésité à tabler de manière virulente le principal responsable à ses yeux de cette polémique: Novak Djokovic

« Djokovic est à la limite du gourou »