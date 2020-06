Tennis

Tennis : Coronavirus, Adria Tour… Henri Leconte vole au secours de Novak Djokovic !

Légende du tennis français, Henri Leconte n’a pas hésité a défendre l’initiative de Novak Djokovic et a qualifié la situation de « grave, mais pas incroyable ».

L’Adria Tour, initiative de Novak Djokovic, est au cœur des débats. Alors que plusieurs cas positifs au Covid-19 sont recensés ces derniers jours parmi les joueurs participant au tournoi d’exhibition organisé par le Serbe, de nombreuses critiques lui sont adressées. À l’image de Nick Kyrgios, qui n’a pas manqué de critiquer l'initiative du numéro un mondial. « C’est une décision idiote », a dénoncé l’Australien. Toutefois, les clans sont divisés. Et Henri Leconte, personnalité du tennis français, n’a pas hésité à défendre Novak Djokovic.

« Tout le monde fait des erreurs »