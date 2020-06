Tennis

Tennis : Djokovic s'enflamme pour sa finale à l'Adria Tour !

Publié le 21 juin 2020 à 13h35 par A.D.

Ce samedi, Novak Djokovic a affronté successivement Pedja Krstin et Borna Coric à l'Adria Tour. Qualifié pour la finale grâce à ses deux victoires, l'ogre serbe a fait part de son immense satisfaction.

Novak Djokovic jouera la finale de l'Adria Tour. Ce samedi, le numéro un mondial s'est frotté à Pedja Krstin et à Borna Coric. Pour ses débuts en terres croates, l'ogre serbe n'a pas tremblé puisqu'il a remporté ses deux duels en deux sets (4-3, 4-1 et 4-1, 4-3). Grâce à ses deux succès, Novak Djokovic a déjà validé son ticket pour la finale de l'Adria Tour. Avant d'affronter Nino Serdarusic ce dimanche après-midi, Novak Djokovic est revenu sur ses deux premières victoires.

«Le match contre Borna a été mon meilleur depuis que j’ai recommencé à jouer»