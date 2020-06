Tennis

Tennis : Les confidences de Rafael Nadal sur la reprise

Publié le 20 juin 2020 à 14h35 par T.M.

Après une longue pause à cause du coronavirus, Rafael Nadal reprend petit à petit le chemin de l’entraînement. Et l’Espagnol a un objectif clair : éviter les blessures.

Le coronavirus a bouleversé le quotidien de tout le monde. Confinement oblige, une grande partie de la population a dû rester à la maison. Cela a aussi été le cas de Rafael Nadal. Si l’Espagnol passe d’habitude son temps à voyager aux quatre coins du monde pour disputer des tournois, cela n’a pas été possible ces derniers mois. Et la pause a été radicale pour le numéro 2 mondial puisqu’il n’a également pas pu s’entraîner. Avec les améliorations de la situation sanitaire, la saison de tennis reprendra prochainement et Nadal a pu reprendre goût à la joie de taper dans la balle et s’entraîner. Néanmoins, le Majorquin garde une idée en tête : ne pas se blesser.

« Je dois commencer doucement et augmenter la quantité de travail chaque semaine »