Tennis

Tennis : Covid-19, Adria Tour... Murray fait le point sur l’erreur de Djokovic !

Publié le 23 juin 2020 à 16h35 par La rédaction

Testé positif au coronavirus en plus de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, Novak Djokovic est aujourd’hui au centre des critiques. Andy Murray a exposé son avis lors d’une interview.

Quelques jours après la fin de l’Adria Tour, tournoi amical organisé par Novak Djokovic et remporté par Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. L’Equipe a même annoncé ce mardi que le Serbe est aussi touché par le virus. Un bilan qui a fait beaucoup de bruit puisque ces tristes nouvelles pourraient refroidir l’idée d’une éventuelle reprise dans les prochaines semaines. Andy Murray a expliqué que Novak Djokovic n’avait pas montré l’exemple en ne respectant pas la distanciation sociale lors du tournoi.

« ce n’est pas une bonne pub »