Tennis

Tennis : Covid-19, Adria Tour... Gasquet prend la défense de Djokovic !

Publié le 23 juin 2020 à 9h35 par La rédaction

Critiqué pour la grande absence de distanciation sociale lors de l’Adrian Tour, Novak Djokovic a vu un joueur français prendre sa défense, après que plusieurs cas positifs au Covid-19 aient été recensés.

Alors que les circuits ATP et WTA sont actuellement gelés à cause de l’émancipation malheureuse du coronavirus, certains joueurs ont retrouvé les courts il y a quelques jours. Dans le cadre de l’Adria Tour, tournoi organisé par Novak Djokovic et remporté par Dominic Thiem, plusieurs tennismans se sont rencontrés dans quelques pays pour retrouver des sensations avant une éventuelle reprise. Mais cette initiative a viré au cauchemar puisque Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. L’organisateur serbe est-il le fautif ? Face aux multiples critiques, un français a défendu Djokovic !

« Ce n'est pas Djokovic le fautif »