Tennis : Coronavirus, Adria Tour... Ces nouvelles rassurantes sur Novak Djokovic !

Publié le 22 juin 2020 à 9h35 par A.D.

Alors que Grigor Dimitrov a contracté le coronavirus, la finale de l'Adria Tour a été annulée. Goran Ivanisevic, organisateur du tournoi, a tenu à rassurer sur l'état de santé de Novak Djokovic.

Novak Djokovic n'a pas été touché par le coronavirus, du moins pour le moment. C'est ce qu'a affirmé Goran Ivanisevic, organisateur de l'Adria Tour. Alors que Grigor Dimitrov a été testé positif au Covid-19 , la finale du tournoi de Zadar, opposant Novak Djokovic à Andrey Rublev, a été annulée. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Goran Ivanisevic a justifié cette décision après avoir fait un point sur l'état de santé du numéro un mondial.

«Novak n’a ressenti aucun symptôme lié au Covid-19 pour le moment»