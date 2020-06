Tennis

Tennis : Thiem rend un bel hommage au projet de Djokovic !

Publié le 15 juin 2020 à 13h35 par La rédaction

Gagnant de l’Adria Tour, Dominic Thiem est revenu sur le tournoi organisé par Novak Djokovic. L’Autrichien n’en garde que du bien !

Dominic Thiem a complètement survolé l’Adria Tour. Après avoir terminé premier de sa poule en battant notamment un certain Grigor Dimitrov, l’Autrichien s’est offert une finale contre Filip Krajinovic, surprenant bourreau de Novak Djokovic en phase de poule. Après sa victoire (4-3, 2-4, 4-2), l’actuel troisième mondial au classement ATP est revenu sur le tournoi organisé par Novak Djokovic.

« C’était vraiment sympa, j’ai eu des frissons.»