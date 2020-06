Tennis : Quand Novak Djokovic se paie Stan Wawrinka...

Tennis

Lors d'une session d'entrainement à Zadar, Novak Djokovic portait un short très coloré. L'occasion de se moquer de Stan Wawrinka, habitué à vêtir ce genre de tenue en compétition.

De retour sur les courts pour le tournoi qu'il organise à Zadar en Croatie, Novak Djokovic a posté une photo de lui à l'entrainement ce samedi. Sur cette image, on peut le voir porter un short très coloré. Un type de tenue propre à Stan Wawrinka. En effet, le Suisse a déjà vêtu ce genre d'habit en pleine compétition, notamment sur la terre battue de Roland-Garros en 2015. Dans la description de cette photo postée sur son compte Twitter , Novak Djokovic n'a pas manquer l'occasion de se moquer de Stanislas Wawrinka.

« Après une session avec Stefan, nous avons nettoyé le court. Excusez mon short, je suis venu directement depuis la plage. Certains gars portent ce style de short pour des matchs officiels (Stan Wawrinka) » , a-t-il plaisanté sur les réseaux sociaux.

After tennis session with Stefan, we cleaned the court. Forgive my shorts selection. Came to the court from the beach. Some guys have this kind of shorts style for official tennis matches @stanwawrinka pic.twitter.com/D0U9GIyo8Q