Tennis

Tennis : Djokovic affiche un regret à cause de l'US Open

Publié le 20 juin 2020 à 12h35 par A.D.

Novak Djokovic organise l'Adria Tour à Zadar en Croatie. Alors que l'US Open aura bel et bien lieu en août, l'ogre serbe a regretté les annulations successives de joueurs pour son tournoi.

Pour se remettre en jambe après les longues semaines de pause à cause du coronavirus, Novak Djokovic a décidé de prendre les choses en main. L'ogre serbe organise actuellement l'Adria Tour à Zadar (Croatie). Toutefois, les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Et ce, à cause de l'US Open. Malgré le coronavirus, le Grand Chelem américain aurait bel et bien lieu à la fin du mois d'août. Ce qui a poussé de nombreux participants du tournoi de Novak Djokovic à annuler. Dans des propos rapportés par L'Equipe , le numéro 1 mondial a fait part de sa déception avant de positiver malgré tout.

«La plupart des joueurs a annulé et changé d'avis»