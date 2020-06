Tennis

Tennis : Djokovic testé positif au coronavirus !

Publié le 23 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Après Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, Novak Djokovic a lui aussi été testé positif au coronavirus après avoir disputé l’Adria Tour !

Après avoir organisé l’Adria Tour dans le but de retrouver des sensations avant une éventuelle reprise, Novak Djokovic a vu le Covdi-19 transformer cette belle initiative en un véritable cauchemar. Effectivement Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont tous les trois été diagnostiqués positifs au coronavirus. Trois noms auquel on peut désormais rajouter un quatrième puisque c’est ni plus ni moins que Novak Djokovic qui vient d’être touché par le virus !

Djokovic touché !