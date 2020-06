Tennis

Tennis : Un membre du clan Djokovic touché par le coronavirus !

Publié le 22 juin 2020 à 12h35 par A.D.

Après Grigor Dimitrov, trois autres personnes ont été testées positif au coronavirus pendant l'Adria Tour : Borna Coric, Kristijan Groh, entraineur du Bulgare, et le préparateur physique de Novak Djokovic, Marko Paniki.

Alors que Grigor Dimitrov a contracté le coronavirus, la finale de l'Adria Tour entre Novak Djokovic et Andrey Rubleva a été annulée. Comme Goran Ivanisevic, organisateur du tournoi de Zadar l'a précisé, l'ogre serbe n'a, pour le moment, pas été touché par l'épidémie : « Novak (Djokovic) n’a ressenti aucun symptôme lié au Covid-19 pour le moment, ni personne de son environnement, y compris le personnel professionnel, il n’est donc pas allé faire le test maintenant. Après son arrivée à Belgrade, il appellera un épidémiologiste et poursuivra la procédure avec son médecin selon les recommandations du service médical » . Toutefois, Marko Paniki, préparateur physique de Novak Djokovic, ainsi que Borna Coric et l'entraineur de Grigor Dimitrov Kristijan Groh, ont eux été diagnostiqué positif au Covic-19.

«Tous les trois resteront isolés à Zadar et feront le test à nouveau dans cinq jours»