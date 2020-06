Tennis

Tennis : Toni Nadal fait passer un message fort à Roger Federer !

Publié le 21 juin 2020 à 16h35 par A.D.

Toujours handicapé par un genou, Roger Federer a dû mettre un terme à sa saison. Toni Nadal a tenu à faire passer un message fort à l'un des plus grands rivaux de son neveu Rafael Nadal.

Roger Federer a rechuté. Touché à un genou, le maitre à jouer suisse a profité du confinement et de la suspension de la saison pour se remettre. Toutefois, Roger Federer n'a pas pu se rétablir comme prévu. Ce qui l'a poussé à mettre un terme à sa saison comme il l'a lui-même annoncé sur son compte Twitter il y a une dizaine de jours : « Il y a quelques semaines, j'ai dû subir une nouvelle arthroscopie pour mon genou droit. Comme je l'ai fait avant le début la saison 2017, je vais prendre le temps nécessaire pour revenir à 100% de mes capacités. Les fans et les tournois vont clairement me manquer. J'ai hâte de tous vous retrouver dès le début de la saison 2021 » . Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo ce dimanche, Toni Nadal a tenu à souhaiter un bon rétablissement à Roger Federer.

«Je n'aime pas trop quand il joue contre mon neveu, mais... »