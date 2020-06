Tennis

Tennis : Adria Tour, Coronavirus... Le clan Thiem s’en prend à Djokovic !

Publié le 25 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Après les diagnostics positifs de plusieurs joueurs à cause des mesures sanitaires non respectées lors de l’Adria Tour, Novak Djokovic est aujourd’hui au cœur de nombreuses critiques. Cette fois-ci, c’est le manager de Dominic Thiem qui a pointé du doigt le Serbe.

Après avoir organisé un tournoi amical ayant comme objectif de retrouver des sensations sur les courts avant une éventuelle reprise, Novak Djokovic a vu son initiative complètement virer au cauchemar. Effectivement, en plus du numéro un mondial au classement ATP, Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki ont contracté le coronavirus. Pour le manager de Dominic Thiem, qui a aussi participé à l'Adria Tour, Djokovic est le responsable de ce fiasco !

« C’est de la faute de Djokovic »