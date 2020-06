Tennis

Tennis : Coronavirus, Adria Tour... Le coach de Djokovic vole à son secours !

Publié le 25 juin 2020 à 10h35 par B.C.

Sous le feu des critiques après la révélation de cas positifs au coronavirus lors de l'Adria Tour, Novak Djokovic a reçu le soutien de Goran Ivanisevic, son entraîneur.

Testé positif au Covid-19, Novak Djokovic est au centre d'une polémique dont il se serait bien passé. L'organisation de l'Adria Tour a en effet tourné au fiasco suite au contrôle positif de plusieurs joueurs, à l'instar de Grigor Dimitrov, Borna Coric ou encore Viktor Troicki. « Nous avons organisé ce tournoi à un moment où la force de l'épidémie baissait, pensant que les conditions étaient réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent et il va nous falloir apprendre à vivre avec. Je suis profondément désolé de chacun de ces nouveaux cas. J'espère que personne n'aura de complications et tout le monde finira par se porter bien », a confié avec regret Djokovic. Néanmoins, cela n'empêche pas les critiques de s'abattre sur le Serbe, à l'initiative de cette exhibition et pointé du doigt aujourd'hui pour son laxisme en matière de mesures sanitaires. Un jugement trop facile aux yeux de son entraîneur.

« C’est facile d’être les plus intelligents du monde maintenant »