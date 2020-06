Tennis

Tennis : Gilles Simon s'enflamme pour Federer, Nadal et Djokovic !

Publié le 24 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

Monstrueux à tous les moments de l’année et malgré leur âge avancé, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent encore et toujours le monde du tennis. Gilles Simon le dit, ce sont les « trois meilleurs joueurs de l’histoire. »

Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic forment sans aucun doute l’un des plus grands « BIG 3 » de l’histoire du tennis. Les trois joueurs se sont partagés les titres des tournois du circuit ATP ces dernières saisons. Gilles Simon a évoqué l’impact de ces légendes sur le tennis avant de parler de la prochaine génération.

« Pour moi, il ne fait aucun doute que Federer, Nadal et Djokovic sont les trois meilleurs joueurs de l’histoire. »