Tennis : Ces révélations sur l’évolution de Novak Djokovic !

Publié le 28 juin 2020 à 17h35 par La rédaction

A l’occasion d’un portrait réalisé par l’Equipe sur le père du numéro 1 mondial au classement ATP, la première coach de Novak Djokovic Jelena Gencic fait des révélations tonitruantes sur l’évolution de son protégé. Et cette dernière ne semble pas satisfaite…

Novak Djokovic est aujourd’hui numéro 1 mondial au classement ATP, mais pas seulement. Le Serbe est devenu une véritable icône mondiale, symbole de la communauté des personnes allergiques, intolérantes ou tout simplement qui ne veulent pas manger de gluten… Cependant, son ascension au plus haut niveau, sa première coach Jelena Gencic la voit d’un très mauvais œil, notamment en raison de la trop grande présence de son père dans sa vie…

« Je trouve que son père Srdjan est encore bien trop présent »