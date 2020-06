Tennis

Tennis : Toni Nadal s'inquiète pour Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal

Publié le 27 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Entre Roland-Garros et d’autres tournois importants, le calendrier du circuit ATP risque d’être particulièrement difficile. De quoi mettre des bâtons dans les roues à Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer selon Toni Nadal.

Le coronavirus a totalement chamboulé le calendrier des sportifs. Le tennis n’a pas été épargné par le Covid-19 et de nombreux tournois ont été suspendus et même annulés. La reprise semble se rapprocher, mais les calendriers des circuits ATP et WTA deviennent des véritables casse-têtes. Entre Roland-Garros, Madrid ou encore l’Open de Rome, les joueurs devront être forts physiquement. Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal pointe du doigt un calendrier désavantageux pour Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer...

« C’est un calendrier improbable pour Djokovic, Nadal et Federer »