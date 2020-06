Tennis

Tennis : Un joueur de Manchester United monte au créneau pour Novak Djokovic

Publié le 26 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Suite aux nombreux contrôles positifs au coronavirus en marge de son tournoi, Novak Djokovic s’attire de nombreuses critiques. Le numéro 1 a toutefois vu un joueur de Manchester United voler à son secours.

Après de longues semaines de pause à cause du coronavirus, la saison de tennis reprendra prochainement. Mais en attendant le coup d’envoi officiel, certaines compétitions privées ont été organisées pour reprendre goût à la compétition. Cela a notamment été le cas de Patrick Mouratoglou et de son UTS. De son côté, Novak Djokovic en a également fait de même avec l’Adria Tour. Une initiative qui a toutefois tourné au fiasco suite à plusieurs contrôles positifs au coronavirus, dont le numéro 1 mondial. De quoi susciter de nombreuses critiques à l’encontre de Djokovic, qui peut néanmoins compter sur certains soutiens.

« Les souris sont sorties de leurs trous en se donnant le droit de critiquer le numéro un mondial »