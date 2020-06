Tennis

Tennis : Le père de Novak Djokovic s’en prend à Grigor Dimitrov !

Publié le 24 juin 2020 à 13h35 par La rédaction

Après l’annonce du diagnostic positif de Novak Djokovic au coronavirus, le père du tennisman serbe est monté au créneau et a expliqué que le grand fautif était Grigor Dimitrov !

Il y a quelques jours, Novak Djokovic a organisé un tournoi amical ayant comme but de retrouver des sensations avant une éventuelle reprise. L’Adria Tour a viré au cauchemar puisqu’en plus de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, le numéro un mondial a été testé positif au coronavirus. Alors que le manager de Grigor Dimitrov a récemment pointé du doigt un manque de discipline durant le tournoi, le père de Djokovic est monté au créneau et a expliqué que tout cela est la faute du tennisman bulgare, premier joueur a avoir contracté le virus !

« Il a fait beaucoup de mal à la Croatie, à la Serbie, à ma famille »