Tennis

Tennis : Quand Boris Becker s'en prend à Nick Kyrgios !

Publié le 30 juin 2020 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 30 juin 2020 à 19h25

Alors que Nick Kyrgios a taclé Alexander Zverev après sa participation à l’Adria Tour, Boris Becker a répondu à l'Australien sur les réseaux sociaux.

Décidément, l’Adria Tour, compétition organisée par Novak Djokovic, n’en finit plus de faire parler. En effet, le tournoi improvisé pendant la pandémie de Covid-19 a suscité la polémique après que plusieurs contrôles positifs au coronavirus de joueurs comme cela a notamment été le cas du numéro 1 mondial. Après cet épisode tumultueux, le joueur grec Nick Kyrgios s’en est pris à l’Allemand Alexander Zverev en lui reprochant de ne pas avoir respecté les règles de quatorzaine suite à ce tournoi. Boris Becker, légend du tennis, a tenu à lui répondre.

« Je n’aime pas les rats »