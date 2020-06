Tennis

Tennis : Covid-19, US Open… Le coup de gueule de Gilles Simon !

Publié le 29 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Gilles Simon a exprimé son incompréhension et a poussé un coup de gueule sur l’organisation de l’US Open qui aura lieu cet été.

La saison de tennis a été grandement désorganisée avec l’épidémie liée au Covid-19. Mais l’US Open et Roland-Garros auront bel et bien lieu cet été. Le Grand Chelem américain débutera fin août et s’étendra jusqu’à la mi-septembre, seulement quelques jours avant le début de Roland-Garros à Paris. Pour ces raisons, certains joueurs sont hésitant quant à leur participation. À l’image de Rafael Nadal, qui serait en pleine réflexion à ce sujet. De son côté, Gilles Simon, invité par Gaël Monfils dans Smash club , a montré son incompréhension à sur l’organisation de l’US Open. Et le Français a même poussé un coup de gueule…

« C’est laborieux »