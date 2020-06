Tennis

Tennis : Covid-19, Adria Tour… Nick Kyrgios réagit à la polémique Zverev !

Publié le 29 juin 2020 à 18h35 par La rédaction

Au cœur d’une polémique après avoir été vu dans un bar à faire la fête après l’Adria Tour, Alexander Zverev n’a pas manqué de faire réagir le monde du Tennis suite à cette affaire. Et Nick Kyrgios n’y est pas allé de main morte avec lui…

Comme à son habitude, Nick Kyrgios n’y est pas allé de main morte dans une nouvelle polémique. Après le fiasco de l’Adria Tour, où plusieurs joueurs ont été testés positifs, l’Allemand Alexander Zverev avait promis de se maintenant en quarantaine pendant 14 jours, afin de maintenir en sécurité ses proches et la population, ce dernier ayant été en contact avec des personnes ayant contracté le virus. Cependant, l’Allemand aurait été aperçu lors d’une fête, ne respectant pas la distanciation sociale, dans un bar rempli de monde, et ce lors de la période durant laquelle il devait rester en confinement. Et ça n’a pas manqué de faire réagir Nick Kyrgios…

« Comment peut-on être aussi égoïste »