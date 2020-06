Tennis

Tennis : Djokovic, Dimitrov... Raonic revient sur le fiasco de l'Adria Tour

Publié le 28 juin 2020 à 21h35 par La rédaction

Critiqué par de nombreux admirateurs du tennis pour le fiasco de l’Adria Tour, Novak Djokovic a vu Milos Raonic le défendre avant d’évoquer la dernière sortie médiatique du père du numéro un mondial au circuit ATP.

Organisé il y a quelques jours dans le but d’aider les joueurs à retrouver quelques sensations sur les courts à l’approche d’une éventuelle reprise, l’Adria Tour a totalement viré au cauchemar. En plus de Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, Novak Djokovic, organisateur du tournoi amical, a été positif au coronavirus. Pour de nombreux admirateurs du tennis, le numéro un mondial est responsable de ce fiasco. Un joueur du circuit ATP a donné son avis et n’a pas hésité à tacler le père de Djokovic...

« C’est dommage que Novak reçoive autant de réponses négatives alors qu’il voulait faire cette tournée avec de bonnes intentions. »