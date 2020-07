Tennis

Tennis : Covid-19, sanction... Djokovic épargné malgré l'Adria Tour ?

Publié le 1 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

Dans la tourmente avec la polémique de l’Adria Tour, Novak Djokovic devrait quitter la présidence des joueurs selon certains admirateurs du tennis. Un ancien président du conseil a d’ailleurs donné son avis.

Après avoir organisé un tournoi amical pour retrouver des sensations avant la reprise, Novak Djokovic a vu Grigor Dimitrov, Viktor Troicki ou encore Borna Coric être diagnostiqués positifs au coronavirus. Pour certains admirateurs du tennis, le Serbe est responsable de ce fiasco car le numéro un mondial au classement ATP est à l’origine de ce tournoi. Djokovic s’est tout de suite excusé à travers un communiqué, lui qui a aussi contracté le virus. Toutefois, pour certains des détracteurs, le Serbe doit être sanctionné à commencer par être exclu de la présidence des joueurs. Bonne idée ou pas ? Quoi de mieux que d’avoir l’avis d’un ancien président du conseil des joueurs.

« Il est essentiel de faire preuve de bon sens. »