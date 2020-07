Tennis

Tennis : Borna Coric prend position pour l'avenir de Roger Federer !

Publié le 2 juillet 2020 à 11h35 par B.C.

Malgré les récents problèmes physiques de Roger Federer, Borna Coric estime que le Suisse peut encore s'illustrer sur les courts.

Jusqu'où ira Roger Federer ? A 38 ans, le Suisse continue d'impressionner sur les courts même s'il commence à montrer quelques signes de faiblesses. Pour autant, Federer n'envisage pas encore de prendre sa retraite et a récemment annoncé qu'il reviendrait au début de l'année 2021, le temps pour lui de se rétablir après son arthroscopie du genou en février dernier. Interrogé sur l'avenir du Suisse, Borna Coric ne se fait pour sa part aucune crainte.

« Beaucoup de gens avaient dit qu'il ne pouvait plus faire ça, puis il revient tout aussi fort voire mieux »