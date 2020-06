Tennis

Tennis : Pierre Ménès s’enflamme totalement pour Roger Federer !

Publié le 30 juin 2020 à 14h35 par T.M.

Alors que les fans de Roger Federer sont nombreux, Pierre Ménès est l’un d’eux. Et le journaliste sportif est d’ailleurs en totale admiration devant le Suisse.

A 38 ans et malgré quelques pépins physiques, Roger Federer a montré qu’il pouvait encore évoluer au plus haut niveau. Bien que la retraite approche pour le numéro 4 mondial, le niveau est toujours là. De quoi bien évidemment continuer à faire vibrer ses fans et à travers le monde, ils sont nombreux à admirer celui qui détient actuellement le record de victoires en Grand Chelem. C’est d’ailleurs le cas de Pierre Ménès. A plusieurs reprises, le journaliste sportif a clamé son amour pour Federer. Et à l’occasion de l’émission Le QG , Ménès en a remis une couche au sujet de Roger Federer.

« Je pourrais lui baiser la main, surtout la main droite »