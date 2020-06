Tennis

Tennis : Adria Tour, coronavirus… Djokovic reçoit un soutien de taille !

Publié le 29 juin 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 29 juin 2020 à 20h39

Englué sous les critiques après avoir participé à l’organisation de l’Adria Tour, tournoi durant lequel plusieurs joueurs ont été contaminés, Novak Djokovic a reçu le soutien de la Première ministre serbe.

L’Adria Tour a tourné au fiasco. Ce tournoi organisé dans les Balkans par Novak Djokovic, afin de retrouver le goût de la compétition a viré au cauchemar. En effet, plusieurs joueurs ont été testés positifs au Covid-19 à l’instar de Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki ou encore Borna Coric. Beaucoup reprochent au joueur serbe de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des joueurs, mais également du public. Toutefois, Novak Djokovic peut compter sur le soutien de la Première ministre serbe Ana Brnabic.

« Laissez Novak tranquille »