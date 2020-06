Tennis

Tennis : Le clan Nadal annonce la couleur pour la reprise

Publié le 29 juin 2020 à 9h35 par A.D.

Alors que le circuit ATP va bientôt reprendre ses droits, les tournois vont s'enchainer très rapidement. Carlos Moya, entraineur de Rafael Nadal, s'est prononcé sur la reprise des compétitions.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, les sportifs ont dû suspendre leurs activités pendant de longues semaines. Très prochainement, le circuit ATP va entrer dans sa phase de reprise, mais avec le nouveau calendrier, les tournois vont s'enchainer très rapidement. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , Carlos Moya, le coach de Rafael Nadal, a lâché ses vérités sur la reprise des compétitions.

«Je suis totalement sûr que Rafa pense qu’il peut tout jouer, mais...»