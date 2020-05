Tennis

Tennis - Roland-Garros : Henri Leconte affiche un énorme regret pour Monfils !

Publié le 10 mai 2020 à 15h35 par A.D.

Pour contrer le coronavirus, la FFT a décidé de reporter Roland-Garros au mois de septembre. Henri Leconte, qui espérait voir Gaël Monfils soulever le trophée en mai, a fait part de son immense déception.

Henri Leconte voyait grand pour Gaël Monfils. Avant la suspension des compétitions à cause du coronavirus, le Parisien semblait monter en puissance au fil de la saison 2020. Titré à Montpellier et Rotterdam, Gaël Monfils a été stoppé dans sa lancée par le confinement forcé. Une situation que regrette beaucoup Henri Leconte. Alors que Roland-Garros a été reporté à la fin du mois de septembre, le finaliste de l'édition 1988 a estimé que Gaël Monfils aurait pu prétendre au titre et prendre la succession de Yannick Noah à la Porte d'Auteuil sans cette décision.

«Gaël Monfils pouvait succéder à Yannick Noah»