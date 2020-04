Tennis

Tennis - Insolite : Quand Tony Parker défie Gaël Monfils !

Publié le 30 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Actuellement confiné, et dans l’attente de la reprise de la saison, Gaël Monfils devra défier... Tony Parker.

Entre le nouveau report de Roland-Garros (27 septembre au 11 octobre) ou l'annulation de Wimbledon, la crème du tennis mondial prend son mal en patience avant de retrouver les courts. Le Covid-19 provoque la suspension de la saison depuis plusieurs semaines, avant une reprise sous certaines conditions. À l'instar de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic, Gaël Monfils attend donc afin de reprendre les raquettes, mais le 9e mondial devra d’abord défier un certain… Tony Parker.

«Gaël, je suis prêt à te défier en face à face sur un court dès qu’on le pourra»