Tennis

Tennis : Boris Becker prend position sur la polémique Djokovic !

Publié le 7 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Disqualifié après un geste d’humeur, Novak Djokovic n’ira pas plus loin dans cet US Open. Boris Becker a tenu à compatir malgré le fait qu’il ne juge pas la décision exagérée.

Alors que de grands joueurs tels que Rafael Nadal ou Roger Federer n’ont pas fait le déplacement jusqu’à New York pour jouer l’US Open, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, était lui bien présent et était donc le grand favori. Mais ce dimanche, alors qu’il disputait son 8e de finale face à Pablo Carreno Busta, le Serbe a été disqualifié de la compétition. La raison ? Un geste d’humeur, dû à sa prestation lors du premier set, où il a envoyé une balle sur une des juges de ligne.

Becker triste pour Djokovic mais…