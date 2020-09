Tennis

Tennis - US Open : Cette légende qui s'enflamme pour Dominic Thiem

Publié le 13 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Qualifié en finale de l'US Open, Dominic Thiem pourrait remporté ce dimanche son premier Grand Chelem. Avant le match contre Zverev, Mats Wilander évoque la supériorité de l'Autrichien.

Cet US Open sacrera un nouveau vainqueur en Grand Chelem. C'est une certitude depuis la disqualification de Novak Djokovic. En finale, Alexander Zverev et Dominic Thiem se disputeront le trophée. Si pour l'Allemand c'est la première finale, Dominic Thiem est présent pour la quatrième fois de sa carrière à ce stade de la compétition. L'Autrichien arrivera-t-il à décrocher le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière ?

« Il est maintenant au niveau du Big 3 »