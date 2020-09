Tennis

Tennis - US Open : Djokovic rend un vibrant hommage à Thiem

Publié le 14 septembre 2020 à 18h35 par A.D.

Ce dimanche, Dominic Thiem est sorti vainqueur d'une énorme bataille face à Alexander Zverev. Alors qu'il a été sacré pour la première fois à l'US Open, et en Grand Chelem, l'Autrichien a été félicité par Novak Djokovic.

Disqualifié de l'US Open en raison d'un mauvais geste, Novak Djokovic n'a pas pu profiter de l'absence de Rafael Nadal et de Roger Federer. Au contraire, Dominic Thiem n'a pas laissé passer l'occasion de remporter son premier titre du Grand Chelem. Opposé à Alexander Zverev ce dimanche en finale, l'Autrichien s'est imposé à la suite d'un combat en cinq sets de plus de quatre heures (2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6). Et ce, alors qu'il était mené deux manches à rien. Interrogé avant son entrée en lice à Rome, Novak Djokovic est revenu sur le premier sacre de Dominic Thiem. Le numéro un mondial n'a pas manqué de congratuler son actuel dauphin au classement ATP.

«Dominic mérite ce titre, peut-être plus qu'aucun autre»