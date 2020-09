Tennis

Tennis : Dominic Thiem annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 14 septembre 2020 à 11h35 par T.M.

Toujours juste vainqueur de l’US Open, Dominic Thiem s’est déjà projeté sur le prochain tournoi du Grand Chelem, Roland-Garros.

Plus que quelques jours avant le début de Roland-Garros. Dans deux semaines désormais, le tournoi du Grand Chelem sur terre battue débutera et pour certains joueurs, il va vite falloir se remettre en forme. En effet, alors que certains ont fait l’impasse sur l’US Open à l’instar de Rafael Nadal, d’autres vont faire l’enchainement, ce qui pourrait se payer physiquement. Cela pourrait notamment être le cas de Dominic Thiem, qui vient d’être sacré à New York en disposant en finale d’Alexander Zverev. Toutefois, l’Autrichien ne semble pas plus inquiet que cela concernant cet enchainement entre l’US Open et Roland-Garros.

« Je me dis que ça devrait être plus facile pour moi »