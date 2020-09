Tennis

Tennis - US Open : Les confessions de Naomi Osaka après son sacre !

Publié le 13 septembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Ayant disposé de Victoria Azarenka en trois sets, Naomi Osaka a remporté l'US Open, son troisième Grand Chelem. Mal embarquée, la Japonaise n'a jamais lâché pour renverser la vapeur. Une victoire venue de loin.

Que ce fut difficile ! Naomi Osaka est venue à bout de Victoria Azarenka après 1h53 d'un énorme combat. Les deux joueuses, en quête de leur troisième Grand Chelem, ont eu leurs temps forts tour à tour. C'est d'abord Azarenka qui a commencé la finale sur des chapeaux de roues. Un premier set empoché 6-1 en 26 petites minutes et un break d'entrée dans le deuxième. Et puis Osaka est revenue. Après une troisième manche disputée, la Japonaise a finalement remporté son deuxième US Open (1-6 6-3 6-3). « C'était vraiment un moment incroyable. Je suis vraiment contente de l'avoir fait » , a-t-elle réagi après sa victoire.

« Je trouvais que ce serait assez gênant de perdre en moins d'une heure »