Mercato - PSG : Un grand feuilleton enfin terminé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Joshua Kimmich faisait même office de priorité du mercato pour renforcer l’entrejeu parisien. Mais l’international allemand, qui arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, semble finalement bien parti pour rempiler avec le club bavarois et définitivement recaler le PSG.

C’est un fait, le nom de Joshua Kimmich (29 ans) a fait couler beaucoup d’encre dans l’actualité mercato du PSG depuis un an. Lors des deux précédentes périodes de marché des transferts, le milieu de terrain du Bayern Munich a été ardemment courtisé par les dirigeants parisiens qui semblaient avoir fait de Kimmich une priorité.

Barcelone également sur le coup

Il faut dire que Kimmich avait l’embarras du choix sur le marché, puisqu’en plus du PSG, le FC Barcelone était également très attiré par son profil. Mais l’international allemand semble finalement bien parti pour prolonger son contrat qui arrive à expiration avec le Bayern Munich si l’on en croit les dernières tendances.

Le Bayern met les choses au clair

Interrogée par L’EQUIPE, une source interne du Bayern évoque ls intentions de Kimmich : « Pour partir, il a besoin de sentir que le projet dans lequel il ira est supérieur à celui du Bayern et qu'il aura plus d'assurance de remporter des titres. Je ne pense pas que Barcelone ou le PSG soient plus forts dans ce domaine que nous pouvons l'être ». Le feuilleton est donc terminé pour le PSG.