PSG - Luis Enrique : «Insupportable», il dégoupille en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Luis Enrique est régulièrement pointé du doigt pour son comportement face aux médias. Une situation qui agace particulièrement Bertrand Latour qui n'hésite pas à critiquer l'entraîneur du PSG qui a de nouveau été assez évasif au micro de Canal+.

Depuis le début de sa carrière, Luis Enrique a un rapport très particulier avec la presse. Et cela ne change pas au PSG. Entre la fois où il avait annoncé à Margot Dumont qu'elle ne comprendrait pas sa tactique, et ses autres réponses évasive, Luis Enrique a recommencé avec Olivier Tallaron avant le choc contre le Bayern Munich. De quoi particulièrement agacer le journaliste de Canal+ Bertrand Latour.

«Il est redevenu fidèle à l’image que j’avais de lui avant ce documentaire»

« Je m’étais réconcilié avec Luis Enrique après le documentaire sur Canal+ et là, il est redevenu fidèle à l’image que j’avais de lui avant ce documentaire. Il est insupportable. Il faut juste qu’il soit au courant que s’il n’y a pas des journalistes et s’il n’y a pas des gens qui remplissent le Parc des Princes, au lieu de gagner 10 millions d’euros par an, il en gagne autant qu’à la fédération de badminton. Je pense qu’il est content de vivre dans la maison qu’il a à Paris et à Barcelone », lâche-t-il sur le plateau de Jour de Foot, avant de poursuivre.

«Ça me rend dingue cette attitude»

« Il ne peut pas être suffisant à chaque fois qu’on lui pose une question qui ne va pas dans son sens. Sinon qu’il fasse autre chose et qu’il entraîne le club de là où il est né, et il aura moins de médias. Moi, ça me rend fou. Et en plus le manque de respect n’est pas pour les journalistes, il est pour les abonnés de Canal+ qui sont supporters du PSG et qui se disent qu’avec leur coach, ils ne savent jamais rien. Qu’il nous dise pourquoi Kolo Muani que Paris a payé 90 millions d’euros ne joue pas. Ça me rend dingue cette attitude », ajoute Bertrand Latour.