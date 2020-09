Tennis

Tennis : Cette sortie forte d'Osaka sur les violences policières !

Publié le 1 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Naomi Osaka est engagée contre les violences policières aux Etats-Unis. Avec son entrée en matière à l'US Open, elle n'a pas manqué l'occasion de faire entendre sa voix.

Un premier tour pas comme les autres. Naomi Osaka a réussi son entrée en lice dans cet US Open 2020 avec une victoire face à sa compatriote Misaki Doi (6/2 5/7 6/2). Mais c'est surtout son masque en mémoire de Breonna Taylor, une Afro-américaine abattue par la police en mars dernier, qui a attiré l'attention lors de son entrée sur le court. Ce n'est pas la première manifestation de la Japonaise contre les violences policières aux Etats-Unis. La semaine dernière, Naomi Osaka avait déclaré forfait pour sa demi-finale à Cincinnati pour soutenir Jacob Blake, victime de sept balles dans le dos devant ses enfants. La double vainqueur en Grand Chelem est ensuite revenue sur sa décision après le report des matches, estimant avoir fait entendre sa cause.

Un masque qui en appelle d'autres