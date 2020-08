Tennis

Tennis : L’inquiétude de Thiem avant de disputer Roland-Garros !

Publié le 31 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que l’US Open débute ce lundi, Dominic Thiem a évoqué l’enchaînement rapide entre le tournoi américain et Roland-Garros qui débutera le 27 septembre prochain.

Malgré le contrôle positif de Benoit Paire, le deuxième Grand Chelem de la saison, l’US Open, devrait bien débuter ce lundi. Sorti d’entrée lors du tournoi de New York la semaine dernière, Dominic Thiem espère jouer les premiers rôles à Flushing Meadows et remporter le premier Majeur de sa carrière. Numéro trois mondial, l’Autrichien affrontera au premier tour l’Espagnol Jaume Munar. Après le tournoi américain, Dominic Thiem devrait retourner en Europe notamment afin de disputer Roland-Garros qui débute le 27 septembre prochain. Un enchaînement rapide qui pourrait entraîner quelques difficultés comme l’a confié le joueur.

« Je ne sais pas comment je vais y faire face »